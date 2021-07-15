15 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили требование со стороны Украины нового долгосрочного газового контракта с Россией в качестве компенсации за запуск «Северного потока — 2».

Елизавета Коробова, , 09:42 — REGNUM Заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока — 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 14 июля в социальной сети Facebook.

Кукиш Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

«Я что-то не понимаю, но, кажется, что кто-то решил делать деньги из воздуха и при этом его поддерживают США и ЕС. Может, другим странам тоже подать жалобу на РФ за то, что по их территории не проходит транзитный газ?» — задаётся вопросом Nargiza B.

Многие пользователи отмечают, что действия Украины в вопросах транзита российского газа через свою территорию выглядят крайне нелогичными. Россия не собирается содержать агрессивное по отношению к ней государство.

«Вышел пьяный дебошир на улицу деревни и крикнул: «Дайте выпить, я потом приду к вам с выломанной из забора жердью, докажу вам свою уникальность. Вначале Россия кормила Украину и давала дешёвый газ, но зажравшиеся руководители в Киеве посчитали, что РФ должна оплачивать даже нападения на неё. Жаль убогих», — написал Борис Б.

Некоторые комментаторы убеждены, что украинские власти сами виноваты в том, что потеряли расположение со стороны Российской Федерации.

«Требовать Украина ничего не может, т. к. она сама испортила отношения с Россией, а просто так её никто содержать на своей шее не будет. У каждого государства свой интерес, тем более что на Украине политики каждый день подчёркивают, что Россия — враг. А враги не обязаны ничем. Украина сама порвала все связи. И никто не сможет заставить Россию содержать врагов на своей шее», — считает Olga P.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

Часть людей считают, что даже Германия развернула Украину с её желаниями получить свою долю чужого пирога.

«Заигралась Украина. Кидает её из одной стороны в другую. Только вчера президент Зеленский на встрече с Меркель настаивал отказаться от «Северного потока — 2», когда работа завершена уже на 98%. В результате получил отрицательный ответ от канцлера, т. к. немцы устали от всей этой ситуации, не хотят терпеть, да и ради чего, спрашивается», — пишет Индира Б.

Ряд пользователей указывают на то, что в сложившейся ситуации в дураках осталась только Украина, в то время как другие страны нашли для себя выгодное положение.

«Всё это смешно. Хотим сами создавать проблемы, а их решения требуем от других. Вставляли палки «Северному потоку — 2», а Польша за это время построила терминал и будет продавать украинцам американский газ. Германия сядет на российскую трубу и будет регулировать вентиль. А с чем остались сами украинцы?» — отмечает Владимир А.

Укладка газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Отдельные комментаторы пришли к выводу, что на простых гражданах России данные газовые контракты никак не скажутся, потому что это дела исключительно власть имущих.

«Мне как обычному гражданину России глубоко плевать, какой там контракт заключат или хотят заключить с кем-то. Так как наши природные ресурсы не принадлежат народу. Это лишь личное имущество определённой кучки людей — олигархов, приближенных к власти. К тому же они держат свои капиталы за границей!» — указывает Серж О.

Напомним, 13 июля глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока — 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа.