Светлана Рыбина, 15 июля 2021, 09:46 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что его статья «Об историческом единстве русских и украинцев» была написана, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире живём, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 14 июля в социальной сети Facebook.
«Нужно прилагать возможные усилия к перемирию. Пусть это будет первым шагом первого лица России в попытке взаимопонимания между Россией и Украиной», — предлагает Aster N.
Многие пользователи убеждены, что украинская власть делает всё, чтобы стравить русский и украинский народы, которые, по сути, являются одним целым.
«Правильная статья, и написана она для народа Украины, в котором преступная власть разгоняет ненависть ко всему русскому и сочиняет историю, которой не было», — отмечает Лариса М.
Некоторые комментаторы отмечают, что русские крайне доброжелательны к украинцам и мечтают о том, чтобы наконец-таки между двумя народами восстановился мир, но сами жители Украины настроены по отношению к России крайне негативно.
«Злобные комментарии по поводу статьи и пишут украинцы, которые, на самом деле, уже перестали быть дружественным народом. Очень жаль. Что-то не видно, чтобы от злобы и ненависти к России вы стали жить лучше», — отмечает Татьяна Ф,
Часть людей считает, что российскому руководству пора прекратить делать пустые заявления и начать действовать. Только реальные шаги по сближению русских и украинцев сдвинут ситуацию с мёртвой точки.
«Меньше писать нужно, а больше делать. Американцы, если им надо, ничего не пишут, а вводят санкции. А тут вроде и режим нацистский, как из всех ящиков несётся, а товарооборот растёт. И в чем логика?» — задаётся вопросом Людмила П.
Ряд пользователей указывают на то, что примирения быть уже не может, ведь между народами была проведена крайне болезненная кровавая линия.
«Страна, в которой никто не ответил за совершённые 2.05.14 года убийства в Одессе, обречена. И братской отныне нам быть не может», — поделился своим мнением Игорь К.
Отдельные комментаторы напоминают, что русский и украинский народы были едиными под руководством советской власти. Граждане считают, что именно развал СССР и стал источником раздора двух братских народов.
«А родственники, разделённые границами разных государств, могут забыть трагическую несправедливость, разделившую семьи? Почему между нами теперь заборы?» — пишет Людмила К.
Напомним, 13 июля президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что его статья «Об историческом единстве русских и украинцев» была написана, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире живём, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями.