Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Политический курс США в отношении Китая должен значительно ужесточить глава Белого дома Джо Байден, заявил бывший американский вице-президент Майкл Пенс. Об этом 14 июля сообщило издание The Hill.

Вице-президент США Майк Пенс Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению политика, КНР стремится занять лидирующее положение в мире и «управлять новым мировым порядком», а также вынашивает «враждебные планы» против Соединенных Штатов.

Пенс полагает, что Китай является более серьезным вызовом для США, чем «СССР во период холодной войны». Кроме того, республиканец указал на то, что действующая американская администрация во главе с Байденом «уступает позиции» Пекину и тот «чувствует слабость» Вашингтона.

Бывший вице-президент призвал Белый дом препятствовать созданию военных баз КНР в Западном полушарии, добиваться от Пекина раскрытия дополнительной информации о происхождении коронавируса, а также не допустить финансирования исследовательских проектов в Китае из американских средств и запретить китайские инвестиции в проекты на территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин твердо уверен в том, что Китай будет «обладать» Соединенными Штатами через 10−15 лет.

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