Вашингтон, 15 июля, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Политический курс США в отношении Китая должен значительно ужесточить глава Белого дома Джо Байден, заявил бывший американский вице-президент Майкл Пенс. Об этом 14 июля сообщило издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Вице-президент США Майк Пенс

По мнению политика, КНР стремится занять лидирующее положение в мире и «управлять новым мировым порядком», а также вынашивает «враждебные планы» против Соединенных Штатов.

Пенс полагает, что Китай является более серьезным вызовом для США, чем «СССР в период холодной войны». Кроме того, республиканец указал на то, что действующая американская администрация во главе с Байденом «уступает позиции» Пекину и тот «чувствует слабость» Вашингтона.

Бывший вице-президент призвал Белый дом препятствовать созданию военных баз КНР в Западном полушарии, добиваться от Пекина раскрытия дополнительной информации о происхождении коронавируса, а также не допустить финансирования исследовательских проектов в Китае из американских средств и запретить китайские инвестиции в проекты на территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин твердо уверен в том, что Китай будет «обладать» Соединенными Штатами через 10−15 лет.