Багдад, 15 июля, 2021, 00:45 — ИА Регнум. Пожар охватил здание представительства Международной организации уголовной полиции (Интерпол) в центральной части провинции Мутанна на юге Ирака. Об этом сообщил портал Baghdad Al Youm со ссылкой на главу региональной службы гражданской обороны генерала Мухаммеда Джасема.

skeeze Пожар

Огонь удалось потушить. Для ликвидации возгорания привлекли две пожарные бригады. В результате инцидента здание получило серьезные повреждения. Причины случившегося не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае произошел пожар в здании посольства Пакистана в японской столице Токио.