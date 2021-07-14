Нью-Йорк, США, 14 июля, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Студия DC и потоковый сервис HBO Max выложили в сеть первый полноценный трейлер третьего сезона сериала «Титаны». Ролик был опубликован 15 июля на YouTube-канале кинокомпании.

Comics.org Обложка комикса «Бэтмен: Убийственная шутка». 1988

Трейлер даёт понять, что третий сезон начнётся со смерти Джейсона Тодда (Робин), роль которого исполняет Керран Уолтерс. Дику Грейсону (Брентон Туэйтс) придётся выяснять, как смерть Тодда связана с появлением нового персонажа — Красного колпака. Грейсон начнёт сотрудничать с давней знакомой Барбарой Гордон (Саванна Уэлш), которая теперь занимает должность комиссара полиции Готэма.

Напомним, первый эпизод продолжения «Титанов» HBO Max покажет 12 августа 2021 года. Премьера шоу состоялась 12 октября 2018-го.