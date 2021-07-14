Приштина, Сербия, 14 июля, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Правительство Косово 14 июля приняло решение выделить 150 тысяч евро Дечанскому муниципалитету, свыше тысячи жителей которого пострадали от отравления водой из-под крана.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр администрации местной власти Эльберт Красничи заявил, что средства пойдут на регулирование водопровода в деревнях муниципалитета, с целью не допустить повторение ситуации.

Напомним, вечером в субботу, 10 июля, жители Дечанского муниципалитета стали обращаться с жалобами на синдромы отравления. В муниципалитете объявлен режим ЧП, не хватает лекарств для помощи жертвам отравления.