Мадрид, 14 июля, 2021, 23:45 — ИА Регнум. На территории испанской автономии Каталония, демонстрирующей самый высокий в Испании уровень распространения коронавируса, вводится ночной комендантский час, сообщает 14 июля британское издание The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Комендантский час будет введён в 158 городах и населенных пунктах Каталонии. Он будет действовать с 01:00 до 06:00.

Отмечено, что такое решение властей ещё должно быть одобрено судом.

По данным правительства Испании, общенациональный уровень заражения коронавирусом за последние две недели достиг 470 случаев заражения на 100 тыс. жителей.