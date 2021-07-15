Скопье, 15 июля, 2021, 23:37 — ИА Регнум. В результате обследования документации 19 государственных учреждений Северной Македонии государственное ревизионное агентство страны констатировало, что 88% государственных закупок в период пандемии проходило без огласки и не на конкурсной основе. Об этом 14 июля сообщило албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Коррупция

В большинстве случаев это не оправдывалось срочностью вопроса. В агентстве сообщают, что в настоящее время трудно определить, совпадают ли заявленные цены с реально согласованными.

В результате ревизии было также обнаружено, что процесс планирования госзакупок в министерстве здравоохранения не отражал все нужды и не был закончен вовремя. При подготовке к закупкам не производился детальный анализ. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче объяснял это тем, что в короткое время такой анализ провести было невозможно.

Всего с 1 марта по октябрь 2020 года объем государственных закупок составил 8 миллионов евро. Исследованные 19 госучреждений провели закупки на сумму 5,5 млн евро.