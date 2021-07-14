Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Эвакуация афганских граждан, которые не хотят оставаться в Афганистане после вывода американского контингента, начнётся в конце июля, сообщил 14 июля журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Дети Афганистана

По его словам, афганцев, которые попросили не бросать их в Афганистане, будут «перевозить по воздуху в другие места» . Это те, кто помогал США и их союзникам и семьи этих людей. Кирби не указал мест, куда будут эвакуированы афганцы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что афганских граждан, желающих покинуть страну после выхода США, Штаты помогут вывезти. Эти планы проартикулировал американский президент Джо Байден.

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