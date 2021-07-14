Скопье, 14 июля 2021, 23:58 — REGNUM Посол Турции в Северной Македонии Хасан Мехмет Секизкок 14 июля заявил, что Турция требует от Скопье выдачи 86 членов организации Фетхуллаха Гюлена, причем 20 из них требуют депортировать.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол отметил, что в Северной Македонии сторонники Гюлена присутствуют в образовательных учреждениях и в торговых учреждениях.
В Турции сторонников Гюлена считают организаторами военного переворота 2016 года. Организации Гюлена присвоено название ФЕТО — «Террористическая организация Фетуллаха». Турция требует выдачи сторонников Гюлена по всему миру под предлогом борьбы с терроризмом, называя их угрозой миру и стабильности в других странах.
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