Скопье, , 23:58 — REGNUM Посол Турции в Северной Македонии Хасан Мехмет Секизкок 14 июля заявил, что Турция требует от Скопье выдачи 86 членов организации Фетхуллаха Гюлена, причем 20 из них требуют депортировать.

Фетхуллах Гюлен Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол отметил, что в Северной Македонии сторонники Гюлена присутствуют в образовательных учреждениях и в торговых учреждениях.

В Турции сторонников Гюлена считают организаторами военного переворота 2016 года. Организации Гюлена присвоено название ФЕТО — «Террористическая организация Фетуллаха». Турция требует выдачи сторонников Гюлена по всему миру под предлогом борьбы с терроризмом, называя их угрозой миру и стабильности в других странах.

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