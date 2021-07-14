Лос-Анджелес, США, 14 июля, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Эрик Крипке рассказал о том, чего могут ожидать поклонники сериала «Пацаны» от третьего сезона шоу. Об этом 14 июля сообщает портал Screen Rant.

Постер фильма «Пацаны»

Продюсер отметил, что Herogasm (в мире «Пацанов» — мероприятие, спонсируемое компанией Vought, на котором супергерои предаются разврату) будет не самым «безумным» моментом третьего сезона сериала.

«Я все еще думаю, что самое безумное, что мы когда-либо делали, было в первом эпизоде», — сказал Крипке, не раскрывая подробностей. При этом он добавил, что даже в случае Herogasm «каждый божий день», когда он видел распечатки сценария, его «челюсть была на полу».

Напомним, действие сериала «Пацаны» происходит в мрачном мире коррумпированных супергероев. Ранее Эрик Крипке похвалил игру Дженсена Эклса («Сверхъестественное»), который в третьем сезоне шоу исполнит роль супергероя, известного под псевдонимом Soldier Boy.