Москва, 14 июля, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Нападками на RT-Deutsch — немецкоязычную редакцию медиахолдинга RT — германские деятели демонстрируют своё истинное лицо, говорится в опубликованном 14 июля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Дипломат прокомментировала заявление президента бундестага ВольфгангаШойбле для Bild аm Sonntag от 11 июля, в котором он сказал, будто бы российская сторона целенаправленно манипулирует мнением граждан Германии с российскими корнями, используя RT-Deutsch и якобы добиваясь того, что немцы склоняются к оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии».

Она также указала на другое заявление из Берлина — главы МВД Германии ХорстаЗеехофера, который сказал, что RT-Deutsch проводит «недружественную» по отношению к Германии редакционную политику, но при этом не представляет собой «гибридной угрозы».

Российский дипломат назвала недопустимыми подобные инсинуации со стороны членов высшего руководства и правительства Германии. Она назвала совершенно безосновательными обвинения, «прозвучавшие в адрес высокопрофессионального российского СМИ с многомиллионной глобальной аудиторией».

Захарова «Попытки дискредитировать и оклеветать журналистов RT-Deutsch, среди которых к тому же в основном граждане ФРГ, в корне противоречат обязательствам Германии по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений, закреплённым в целом ряде международных документов».

Представитель МИД РФ подчеркнула, что германская сторона своими нападками на СМИ «грубо попирает ценности демократии», хотя декларирует их не только у себя, но и за границей как неоспоримый приоритет политики.