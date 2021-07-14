Афины , 14 июля, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 14 июля выступил на симпозиуме, организованном экс-премьер-министром Греции Джорджем Папандреу в Афинах, где представил свое видение препятствий, с которыми страны региона Западные Балканы сталкиваются на пути в Евросоюз.

Ps.al Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил неудовлетворенность в связи с тем, что Евросоюз не сдержал обещание о начале переговоров о вступлении, а также упомянул о блокировке переговоров о вступлении Северной Македонии Болгарией под «абсурдным» предлогом.

При этом Рама назвал лучшим средством ускорить вступление в ЕС создание общего рынка в рамках балканского мини-Шенгена и отметил, что этот проект может сделать формальными границы между Косово и Сербией, поскольку предполагает свободное передвижение людей в рамках союза.

Свою речь Рама завершил заверением, что Албания будет тяготеть к ЕС: