Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 23:12 — ИА Регнум. В Северной столице в среду, 14 июля 2021 года, установлен новый суточный рекорд максимальной температуры для этого дня. Воздух прогрелся до +32,8 градуса, что на 0,3 градуса выше прежнего максимума, продержавшегося с 2010 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург с высоты птичьего полета

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Как отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, для Петербурга это уже третий рекорд в июле 2021 года и восьмой с начала текущего лета.

Для сравнения: в Москве в июле пока установлен лишь один рекорд, а с начала лета их всего пять.

«Дальнейшее развитие погодных процессов больше не обещает жителям российских столиц рекордов жары в этом месяце», — прогнозирует синоптик.