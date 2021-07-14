Москва, 14 июля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Скончался руководитель программы модернизации сверхзвукового высотного истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков, сообщает 14 июля корпорация «МиГ».

Минобороны России Истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Валерий Олегович Васильков ушёл из жизни в возрасте 62 лет. До последних дней он руководил работами по программе модернизации МиГ-31БМ.

Причины смерти авиаконструктора на данный момент не сообщаются.

Напомним, двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 был создан в СССР и принят на вооружение в 1981 году.

На данный момент ВВС и ВКС России получают на вооружение модернизированные перехватчики МиГ-31БМ.

Кроме того истребитель МиГ-31 стал первым воздушным носителем гиперзвукового оружия — ракетного комплекса «Кинжал».