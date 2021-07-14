Приштина, Сербия, 14 июля, 2021, 22:43 — ИА Регнум. 14 июля комиссия по вопросам здравоохранения и социального благополучия парламента Косово провела круглый стол «Права и безопасность пациента», в ходе которого были заслушаны жалобы граждан на существующую в Косово систему здравоохранения.

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Как сообщает албанское новостное агентство Kosova-press, в докладе перед парламентской комиссией по здравоохранению глава ассоциации врачей КосовоПлеврат Сейдиу рассказал, что за шесть месяцев Косово покинули 72 врача. Среди причин Сейдиу назвал отсутствие закона о правах и ответственности врачей, а также отвратительные условия работы.

Проблема массового выезда медицинского персонала стоит перед Косово уже давно. Счет идет на тысячи врачей и медицинских сестер. Люди, получившие медицинское образование в Косово, отправляются на работу в процветающий Евросоюз, где зарплаты выше, а уровень коррупции — ниже.