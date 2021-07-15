Москва, 15 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Прием заявок от предпринимателей на рекламу по сниженной цене на сервисах «Яндекса» в Москве продлили до конца августа. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Специальная субсидия городской мэрии позволяет компенсировать будущие затраты компании. Претендовать на нее вправе предприятия или индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в столице и имеют офлайн-магазин или пункт самовывоза. Рассчитывать на подобную меру поддержки могут также салоны красоты, автосервисы, кафе или любые другие точки продаж.

«Программа по субсидированию стартовала в апреле. Всего за несколько месяцев ей воспользовались свыше 5 тысяч раз. Спрос действительно высокий, поэтому было принято решение о продлении приема заявок до конца августа», — сказала Сергунина.