Москва, 14 июля, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Политика администрации США по Афганистану довела до того, что афганцев остаётся только массово вывозить из страны, чтобы сохранить им жизнь, написала 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Афганистан

Комментируя заявление Белого дома о том, что в конце июля из Афганистана начнут вывозить тех жителей республики, которые помогали американским войскам, пока те были в стране, Захарова написала:

«Вспомнился [Михаил] Жванецкий: «Отрегулировал. Всё вот так — хоть не приходи, полный порядок» . Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 июля, в Пентагоне заявили, что из Афганистана выведено свыше 95% американского контингента.