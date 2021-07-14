Вашингтон, , 22:32 — REGNUM США должны быть готовы нанести воздушные удары по Кубе для свержения нынешнего правительства этой страны, заявил 14 июля мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес в эфире телеканала Fox News.

«Почти все родственники живут в Америке и в европейских городах. Я остался, потому что не могу жить без Кубы. Мой дом здесь», — Мигель, столяр и школьный сторож. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

По его мнению, это может быть дополнительным способом давления на Гавану.

«Нужно обсудить и рассмотреть это как возможный вариант дополнения множества иных методов», — заявил Суарес.

Кроме того, в интервью изданию Miami Herald Суарес заявил, что ожидал звонка от президента США и был готов обсудить варианты военного вторжения на Кубу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубе с 11 июля продолжаются протесты с требованием решения социальных проблем и проведения «свободных выборов». Вместе с тем, сторонники действующих властей проводят свои массовые марши в поддержку правительства.

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