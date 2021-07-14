Вашингтон, 14 июля 2021, 23:50 — REGNUM Три высокопоставленных сенатора от Демократической партии в среду, 13 июля, представили для обсуждения проект закона, направленный на легализацию марихуаны. В случае одобрения, закон позволит совершеннолетним американцам покупать и хранить до 280 граммов наркотика, сообщает 14 июля Reuters. Закон предложен сенатором Чаком Шумером, председателем комитета по финансам Роном Уайденом и сенатором от штата Нью-Джерси Кори Букером. Инициатива призывает отменить федеральное преследование за хранение марихуаны. Напомним, что употребление марихуаны разрешено в 18 штатах. Еще 37 штатов разрешили использовать наркотик в медицинских целях. Тем не менее, марихуана остается незаконной в соответствии с федеральным законодательством США. Это не позволяет банкам работать с компаниями, продающими марихуану и сопутствующие продукты.
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Демократы предложили окончательно легализовать марихуану в США
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США — федеративное государство с административным делением. Включает 50 штатов и один федеральный округ.
Государственные полномочия в США разделены между федеральным правительством и штатами. Федеральное правительство делится на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Конгресс осуществляет государственную власть и состоит из двух палат — Палаты представителей и Сената.
Президент США является главой исполнительной ветви власти, Верховный суд — высший судебный орган в стране. Две основные партии США — республиканская и демократическая. Действующий президент Дональд Трамп — республиканец. Его предшественник Барак Обама — представитель демократической партии.
США — федеративное государство с административным делением. Включает 50 штатов и один федеральный округ.
Государственные полномочия в США разделены между федеральным правительством и штатами. Федеральное правительство делится на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Конгресс осуществляет государственную власть и состоит из двух палат — Палаты представителей и Сената.
Президент США является главой исполнительной ветви власти, Верховный суд — высший судебный орган в стране. Две основные партии США — республиканская и демократическая. Действующий президент Дональд Трамп — республиканец. Его предшественник Барак Обама — представитель демократической партии.