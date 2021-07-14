Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Три высокопоставленных сенатора от Демократической партии в среду, 13 июля, представили для обсуждения проект закона, направленный на легализацию марихуаны. В случае одобрения, закон позволит совершеннолетним американцам покупать и хранить до 280 граммов наркотика, сообщает 14 июля Reuters. Закон предложен сенатором Чаком Шумером, председателем комитета по финансам Роном Уайденом и сенатором от штата Нью-Джерси Кори Букером. Инициатива призывает отменить федеральное преследование за хранение марихуаны. Напомним, что употребление марихуаны разрешено в 18 штатах. Еще 37 штатов разрешили использовать наркотик в медицинских целях. Тем не менее, марихуана остается незаконной в соответствии с федеральным законодательством США. Это не позволяет банкам работать с компаниями, продающими марихуану и сопутствующие продукты.

Марихуана Carlos Gracia