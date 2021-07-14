Вашингтон, 14 июля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Врач-гомеопат из Калифорнии стала первым гражданином США, которому предъявили федеральные обвинения в связи с поддельными вакцинациями против COVID-19 и фальсификацией справок. Об этом сообщает 14 июля Fox News.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

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Джули Мази была арестована в среду, 13 июля, по обвинению в мошенничестве, связанном с вопросами здравоохранения, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.

«Этот обвиняемый обманывал и подвергал опасности общественность, наживаясь на страхах и распространяя дезинформацию о вакцинациях, а также продавая поддельные препараты, которые подвергали жизнь людей опасности. Что еще хуже, обвиняемая раздавала поддельные справки прививок COVID-19 и позволяла своим клиентам ложно отмечать, что они получили вакцину», — сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Как сообщало ИА REGNUM, в Стерлитамаке задержали 43-летнюю сотрудницу медучреждения (секретаря поликлиники) и 33-летнюю местную жительницу. Их заподозрили в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.