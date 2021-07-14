Москва, , 21:49 — REGNUM Учения Росгвардии «Залон-2021», стартовавшие в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, пройдут в два этапа, сообщили 14 июля в пресс-службе ведомства.

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В учениях примут участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения Росгвардии, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии.

На первом этапе учений будет происходить передислокация подразделений комбинированным способом и создание группировок войск в районах выполнения служебно-боевых задач.

На втором этапе бойцы и командование отработают практические действия в соответствии с замыслом учения в условиях специально смоделированной динамично меняющейся оперативной обстановки.

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