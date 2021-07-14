Вашингтон, 14 июля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Американские компании Blue Origin, General Electric Hitachi Nuclear Energy и Lockheed Martin разработают для NASA ядерные силовые установки для космических полетов на Марс и дальше. Об этом сообщает Bloomberg.

Martian Room Consulting NASA

Три контракта стоимостью в $5 млн заключены на 12 месяцев и уже включены в бюджет NASA на 2021 год.

По истечении срока проекты компаний будут внимательно проанализированы, чтобы NASA в дальнейшем могло использовать полученную информацию в качестве основы для будущих технологий.

Отметим, что ядерные тепловые силовые установки потенциально могут заменить химические ракетные двигатели и в работе быть во много раз эффективнее.

Как сообщало ИА REGNUM, новый ракетный двигатель, разработанный в АО «Конструкторское бюро химавтоматики», проработал на испытаниях более 3 тысяч секунд, что стало рекордным показателем.