Москва, 14 июля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Учения «Заслон-2021» находятся в активной фазе, сообщили 14 июля в пресс-службе Росгвардии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виктор Золотов

Учения проводятся под руководством директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова. В ходе служебного совещания с руководством ведомства и с командованиями округов, задействованных в учениях, он сказал, что манёвры проводятся в рамках подготовки к стратегическому учению «Запад-2021».

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Десант Росгвардии

К активной фазе учений росгвардейцев перешли 12 июня. Главная цель этих учений — подготовить органы управления войсками к принятию решений в сложной оперативной обстановке.

Золотов «Кроме того, нам необходимо выработать и уточнить порядок организации работы с взаимодействующими органами. И наконец, мы должны провести тренировку наших воинских частей и подразделений с целью практической отработки сложных тактических приёмов совместных действий войск».

В ходе совещания Золотов заслушал доклады заместителей о готовности войск к началу учений и о порядке организации всестороннего обеспечения. Добавим, что учения «Запад-2021» состоятся в сентябре 2021 года и будут проводиться Росгвардией совместно с Минобороны РФ.