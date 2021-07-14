Тюмень, 14 июля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин исключён из «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения партии.

Иван Шилов ИА REGNUM «Единая Россия»

Решение принято 14 июля 2021 года президиумом регионального политсовета, сообщил секретарь тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

В отношении депутата Сергея Вакарина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По информации регионального СУ СКР вечером 13 июля на 8-м км дороги Тобольск—Байгора автомобиль Mercedes неоднократно выезжал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещён». Сотрудники ГИБДД остановили машину. За рулём находился депутат, который отказывался выйти из автомобиля, а затем внезапно начал движение и наехал на сотрудника ГИБДД. В результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении.

По мнению членов президиума тюменского отделения «Единой России», разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона.

«Такое поведение недопустимо для единоросса, оно позорит не только самого Вакарина, но и бросает тень на всех однопартийцев и репутацию самой партии», — постановили в президиуме.

Сам же депутат Вакарин утверждает, что за рулём автомобиля Mercedes был его сын. Якобы он находился в командировке в Юганске, сообщил он порталу 72.ru.

«Это сын. Его из больницы выписали на домашнюю обсервацию, у него положительные тесты на коронавирус. С его слов, стал задыхаться, показал водительское удостоверение и попёр, потому что лекарство было в доме», — пояснил исключённый из партии депутат.