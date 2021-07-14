Луганск, 14 июля 2021, 20:57 — REGNUM Трижды с начала суток 14 июля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
ВСУ атаковали районы сёл Логвиново (восемь выстрелов из крупнокалиберного пулемёта), Калиново (десять гранат из автоматического станкового гранатомёта) и Желобок (десять мин и миномётов калибра 120 мм).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 июля ВСУ дважды атаковали территорию ЛНР. Защитники республики в ответ подавили огневую точку противника.
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