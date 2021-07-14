Саранск, 14 июля, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Центр управления регионом зафиксировал в последнюю неделю много жалоб на неприятный запах в Саранске. Об этом сообщил врио главы Мордовии Артем Здунов на своей странице в Instagram.

Adm-saransk.ru/ Работы на очистных сооружениях в Саранске

Он отметил, что это еще одна застарелая проблема. Региональному правительству поручено разработать комплексный и эффективный механизм ее решения. Здунов отметил, что источниками неприятного запаха могут быть несколько предприятий.

«В том числе, очистные сооружения Саранскгорводоканала… Другие потенциальные источники неприятных запахов в городе — завод по производству мясокостной муки «Саранский ветеринарно-санитарный утилизационный завод», а также птицефабрики», — привел возможные источники руководитель региона.

Здунов подчеркнул, что Саранскгорводоканал провел обработку иловых карт двойной дозой реагента. По оценкам специалистов, препарат не приносит вреда здоровью. Кроме того, прорабатывается вопрос об увеличении мощности цеха механического обезвоживания.

«Вместе с Роспотребнадзором проведем анализ ситуации и выработаем рекомендации для каждого предприятия», — заключил Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2019 году проблемой неприятного запаха начали заниматься в администрации Саранска, заявляя, что она обострилась в 2018 году.

«Ответственность с себя муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал», на чьем балансе находятся очистные сооружения, не снимает. Однако это далеко не единственный источник запаха. В черте Саранска и непосредственной близости к городу есть предприятия, деятельность которых может быть источником неприятного запаха. Поэтому к решению этой проблемы нужно подходить комплексно всем предприятиям, которые могут быть «виновниками», — говорилось в пресс-релизе мэрии двухлетней давности.

Отмечалось, что старые очистные сооружения работают с 1970 года. Тогда приезжали эксперты из специализированных организаций Москвы, Нижнего Новгорода, Перми. На проведенных встречах они представили свои проекты в части консервации иловых карт и модернизации старой линии очистных сооружений.

Также подчеркивалось, что горводоканал Саранска предпринимает исчерпывающие меры для предотвращения распространения запахов, регулярно меняя иловые карты и обрабатывая их реагентом. После чего замеры уровней сероводорода и аммиака показывают снижение показателей.

Новые очистные сооружения работают с 2019 года, однако полностью отказаться от использования иловых карт пока не представляется возможным. По данным мэрии на мая 2020 года, из 52 иловых карт 24 являлись рабочими. Планировалось, что ввод новой линии позволит провести реконструкцию старого объекта, блоки которого постепенно можно будет выводить из эксплуатации для ремонта.