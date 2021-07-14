Неаполь, Италия, 14 июля, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Завод Whirlpool в Неаполе будет закрыт, 350 сотрудников — уволены, такое решение принято после «продолжительного размышления», но оно окончательное, сообщили представители компании в среду, 14 июля.

Тимонин Дмитрий ИА Красная Весна Неаполь

В этот же день увольняемые работники пытались встретиться с премьер-министром Марио Драги, которые посещает тюрьму в окрестностях Казерты, однако о согласии премьера на такую встречу и о ее проведении ничего не сообщалось.

Руководители американской компании остановили производство на заводе в Неаполе 1 ноября 2020 года. ПредставителиWhirlpool заявляли, что завод не сможет продолжить работу из-за проблем со спросом на продукцию, который к тому же дополнительно снизился в период «коронакризиса». Профсоюзы требовали от компании соблюдать взятые на себя обязательства (главное из которых и состоит в продолжении деятельности предприятия и сохранении рабочих мест), а правительство обвиняли в бездействии.