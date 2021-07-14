Казерта, Италия, 14 июля, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Исправительная система в Италии будет реформирована, с таким заявлением выступил в среду, 14 июля, премьер-министр Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

Драги и министр юстиции Марта Картабия посетили тюрьму Санта Мария Капуа Ветере, где несколько месяцев назад разразился скандал с избиением заключенных сотрудниками учреждения.

«Не может быть никакого перевоспитания там, где есть насилие», — сказал Драги.

Премьер-министр отметил, что в правительстве помнят — Италия по-прежнему нарушает нормы ЕС, тюрьмы страны переполнены. В этом направлении правительство тоже работает, добавил он.