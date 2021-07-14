Тамбов, 14 июля, 2021, 20:27 — ИА Регнум. По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» приобретено новое оборудование для хоккейного клуба «Тамбов», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Здание правительства Тамбовской области

В Тамбовской области по поручению губернатора Александра Никитина совершенствуется материально-техническая база для занятий хоккеем. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 25 млн рублей. На данные средства для хоккейного клуба «Тамбов» приобретены современная льдозаливочная машина, новый спортинвентарь и тренажеры.

«Для нас это очень нужное приобретение. Современная льдозаливочная машина необходима для подготовки качественного льда во время проведения игр и массового катания. В ледовом дворце спорта «Кристалл» в Тамбове и на ледовой арене в Мичуринске мы регулярно принимаем матчи официальных всероссийских соревнований, первенств России. К качеству льда на таком уровне предъявляются особые требования», — отметил директор клуба Сергей Касьянов.

По его словам, расписание во всех аренах очень плотное, в промежутках между тренировочными занятиями или после массового катания нужно быстро восстановить лёд.

В настоящее время более 7 тыс. жителей региона занимаются хоккеем. Это юношеские и юниорские команды, студенческие и любительские сборные. Вопрос качественного подготовки льда для них также очень важен.

Новый спортинвентарь и тренажеры будут использоваться для проведения тренировок по общефизической подготовке как профессиональных хоккеистов, так и воспитанников детской спортивной школы при ХК «Тамбов».

Наряду с футболом хоккей — один из самых массовых и востребованных видов спорта в регионе. Записываться в секции сегодня приходят не только мальчишки, но и девочки. Крытые ледовые арены, построенные в Тамбове, Мичуринске, Уварово и Моршанске, дали возможность сотням ребят заниматься хоккеем, всем желающим — кататься на коньках.

Новый импульс развитию хоккея дал федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», благодаря которому регулярно обновляется спортивное оборудование. Как считает начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов, современные комфортные условия тренировок и наличие необходимой экипировки делают любой спорт востребованным, массовым, а, значит, результативным.

«Мы ожидаем, что количество занимающих детей в секциях хоккея вырастет», — пояснил он.