Неаполь, Италия, 14 июля, 2021, 20:23 — ИА Регнум. 39% школьников Италии по итогам 2020−2021 учебного года не показали удовлетворительных результатов по итальянскому языку, 45% — по математике, таковы данные исследования национального института образования Invalsi, опубликованные в среду, 14 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

В старшей школе эти показатели еще выше — 44% и 51% соответственно. На юге Италии во многих регионах значительно более половины школьников не владеют родным языком на необходимом уровне, отметили эксперты.

К прежним проблемам системы образования в 2020—2021 году добавились две новые — эпидемия и дистанционное обучение, что и привело к ухудшению результатов, констатировали в Invalsi.