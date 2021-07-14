Саранск, 14 июля, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артём Здунов вместе с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым и генеральным директором АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» Антоном Гармашом совершил тестовую поездку на пригородном электропоезде новой модификации по маршруту Рузаевка — Красный Узел — Саранск. В ходе встречи обсуждались вопросы развития железнодорожной инфраструктуры и пригородного движения в республике.

E-mordovia.ru Новый электропоезд

По словам Здунова, новая электричка двигается достаточно тихо, в вагоне комфортно и прохладно, что особенно важно в жару. Он оснащен мягкими креслами, экологически чистыми туалетными комплексами, системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, также предусмотрены места для инвалидов в креслах-колясках и подъемники для их посадки и высадки. Планируется, что такие поезда будут курсировать по территории региона с 2022 года.

Также стало известно, что с 15 августа электрички в республике будут курсировать по новому расписанию.

«Людям неудобно приезжать в Саранск в середине дня. Надо приезжать к началу рабочего дня и уезжать после его окончания. Другой важнейший вопрос — качество. Лучше спокойно и комфортно доехать на работу и обратно на таком транспорте, чем на нелицензированной маршрутке, тем более точность расписания здесь составляет 97−99%», — отметил руководитель региона. В частности, запуск новых рельсовых автобусов планируется между Саранском и Рузаевкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с Дмитриевым уже обсуждалась перспектива запускагородской электрички Рузаевка-Саранск. В рамках расширения сотрудничества с Куёбышевской железной дорогой планируется строительство двух путепроводов: на 651 километре станции Рузаевка и 449 километре перегона Зубова Поляна — Теплый Стан с закрытием железнодорожных переездов.

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