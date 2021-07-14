Окуловка, Новгородская область, 14 июля, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Автобус, который пришел на замену сломавшемуся почти сутки назад другому транспорту на трассе М-11 в Новгородской области, отправился в Крым с петербургскими туристами на борту. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе администрации Новгородской области.

Пресс-служба администрации Новгородской области. Автобус с петербургскими туристами застрявший на М-11 отправился в Крым

Напомним, из-за поломки в автобусе более 70 туристов из Санкт-Петербурга, которые приобрели билеты до Крыма, почти сутки вынуждены были жить на остановке федеральной трассы М-11 в Окуловском районе Новгородской области. Компания, осуществлявшая услуги, всё это время не предоставляла сменный автобус, из-за чего пассажиры начали негодовать и подняли шумиху в социальных сетях.

Только после того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, дело сдвинулось с мертвой точки, и к 20:00 мск 14 июля все туристы отправились дальше в путь.

«Автобус с пассажирами уехал. Это нам подтвердили пассажиры, которые находятся в автобусе. А также замглавы Окуловского района Марина Петрова, которая его провожала», — рассказали в обладминистрации.