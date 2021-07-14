Екатеринбург, 14 июля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге владелец типографии «Акварель» Константин Папулов отказался печатать материалы, связанные с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом он сообщил журналистам.

УралLIVE Слева — Константин Папулов, справа — корейская поп-группа BTS

К мужчине обратился клиент с заказом на печать изображений корейской поп-группы, которую обвиняют в продвижении идей ЛГБТ. Руководитель типографии отказался печатать плакаты по этическим соображениям, не взяв денег с заказчика.

Клиент обратился в местные СМИ с жалобой на организацию. В публикациях Папулова стали называть «узколобым» и «гомофобом». Впрочем, горожанин считает обвинения в гомофобии надуманными.

«Я просто нормальный человек, который хочет, чтобы у него были дети, чтобы у его детей были дети», — цитирует мужчину «УралLIVE».

Папулов отказывается выполнять заказы на печать материалов, связанных с порнографией или пропагандой ЛГБТ. «Это путь к самоубийству — за свои же деньги тебя забивают», — считает местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Мещеряков обвинил ряд местных СМИ в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

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