Бишкек, , 20:10 — REGNUM Жителям Киргизии и Таджикистана нечего делить. Об этом заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов в ходе видеомоста «Диалог стран ЕАЭС и развитие евразийской интеграции» сегодня, 14 июля.

Комментируя недавний вооруженный конфликт, произошедший на киргизско-таджикской границе, Бельянинов отметил, что межнациональные конфликты — это крайне негативная тенденция.

«У киргизов и таджиков одна вера. Всю жизнь они жили в одной местности, и вдруг их спровоцировали на такие боевые действия. А когда кровь прольется, очень тяжело забыть. Надо садиться, разговаривать. Спокойно говорить политикам, в чем они не правы и в чем лукавят», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Поводом для него стала попытка таджикистанцев установить камеры видеонаблюдения на территории принадлежащего Киргизии водозабора в Баткенской области.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.

А 8 июля 2021 года на киргизско-таджикской границе близ перевала Чашмагильдан произошла стычка между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

По версии киргизской стороны, киргизский пограничный наряд подвергся внезапному нападению со стороны таджикских военных. Во время перестрелки погиб военнослужащий пограничной службы Киргизии.