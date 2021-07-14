Рим, 14 июля, 2021, 20:02 — ИА Регнум.

Италия не должна использовать французскую модель ограничения доступа в общественные места для непривитых граждан, заявил после встречи с премьер-министром Марио Драги в среду, 14 июля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Russian.news.cn Закрытое на время карантина кафе в Италии

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Неразумно требовать «антикоронавирусный паспорт» от человека, который зашел в бар выпить кофе или в кафе — съесть пиццу, другое дело, когда речь идет о значительных скоплениях граждан — например, на стадионах, отметил Сальвини.

По данным на14июля, в Италии умерли127 831человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на23(днем ранее — на20). Число подтвержденных носителей выросло на2153(днем ранее — на1534). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 275 846 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены41 700человек — на1051 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали24 227 591человек, что составляет40,23% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.