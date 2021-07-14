Бишкек, , 19:59 — REGNUM Теперь депутатами смогут стать граждане без высшего образования — из новой редакции закона о выборах убрали требование о наличии диплома вуза. Об этом сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на заседании парламента Киргизии.

По ее словам, поскольку республиканский парламент является представительным органом, то и высшее образование депутатам не требуется.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли попасть в парламент люди, которые не способны даже правильно написать свою фамилию, Шайлдабекова заявила, что «такого не может быть».

«Я уверена, что политики достаточно ответственные, чтобы не идти в депутаты, не имея высшего образования», — подчеркнула глава центризбиркома Киргизии.