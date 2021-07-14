Рим, 14 июля, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Министр по делам регионов Италии Мариастелла Джельмини в среду, 14 июля, заявила, что власти страны «не намерены следовать иностранным моделям» в части стимулирования вакцинации.

Вакцинация

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Так она ответила на вопрос, будет ли в Италии использован «французский метод» — запрет на появление в общественных местах, включая транспорт, без «антикоронавирусного паспорта», обладателями которого могут стать привитые, переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов граждане.

В то же время Джельмини отметила, что правительство рассмотрит вопрос о расширении использования этого документа для получения доступа к некоторым услугам, при этом целью будет стимулирование вакцинации.

По данным на14июля, в Италии умерли127 831человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на23(днем ранее — на20). Число подтвержденных носителей выросло на2153(днем ранее — на1534). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 275 846 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены41 700человек — на1051 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали24 227 591человек, что составляет40,23% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.