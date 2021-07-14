Киев, , 20:03 — REGNUM Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква 14 июля осуществил визита в Будапешт, где провел рабочие консультации с дипломатическим советником премьер-министра Венгрии Яношем Баллой.

Отчёт о переговорах приводит пресс-служба офиса президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что собеседники положительно оценили регулярные двусторонние контакты между представителями власти Украины и Венгрии, а также продолжение деятельности соответствующих подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Кроме того, было зафиксировано намерение сторон подписать в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях между странами.

«Настрой на поиск взаимоприемлемого решения чувствительных вопросов образования и национальных меньшинств открывает для нас окно возможностей для того, чтобы перевести указанные вопросы с политического на экспертный уровень и нормализовать двусторонние украинско-венгерские отношения», — подчеркнул в своем комментарии Жовква.

Напомним, что в мае министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев и Будапешт достигли определённого прогресса в вопросе соблюдения прав венгерского этнического меньшинства, проживающего в Закарпатье. При этом министр подчеркнул, что отношения стран долгое время не развивались, и остаётся много разногласий.