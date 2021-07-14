Ижевск, 14 июля, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Удмуртии ежегодно производится около 500 тон мёда. Если посчитать по продуктивности (адекватной для местного климата и традиционных условий хозяйствования) должны получать 1,5 тыс. тонн мёда. Только 30% продукта в официальной, белой зоне. Такой вывод написала на своей странице в социальной сети глава минсельхоза республики Ольга Абрамова.

Aplotofgold Пчеловод

«Пчеловодство — самое «серое» направление сельского хозяйства», — отметила министр. При этом она не считает такую ситуацию проблемой, назвав это задачей, требующей решения.

Абрамова добавила, что на сегодняшний день от неаккуратной работы с пестицидами пострадали 400 пчелосемей, что составляет около 0,8% от общего числа пчелосемей в республике.

«Несмотря на бесконечные разговоры про оповещение, принятие закона о пчеловодстве, создание реестра пасек и нанесения их на электронную карту», — констатировала глава ведомства.

Она призвала пасечников и сельхозпроизводителей понять, что все они живут на одной территории и зависят друг от друга. Соответственно, просто необходимо налаживать взаимодействие.

Одна из подписчиков министра подтвердила, что в течение последней недели многие знакомые пасечники говорят о массовой гибели пчёл. «Все только потому, что их не предупредили. Не понимаю, это же не сложно сделать Пчеловод, если будет знать, что будут обрабатывать поля, в любом случае примет какие-то меры», — пишет Светлана Э.

«Вавожский пчеловод радуется посевам рапса. Пчелы берут с него хорошо и в самый голодный период. Семья успевает развиться к основному взятку. В остальных районах рапс как приговор. В чем разница? В уровне компетентности агрономов в хозяйствах. Первые понимают, что пчела несёт им прибыль до 40%. Вторые … балбесы малообразованные», — отметила Оксана П.

«А ничего, что все пчеловоды уже давно бьют тревогу? Вот почему у нас нет ни превентивных мер, не прислушиваются к тем, кто непосредственно «на земле»?», — возмущен Алексей М.

«В одном селе, регион не помню, жители пообещали обнаглевшему фермеру сжечь его технику за регулярное отравление всего и вся в окрестностях», — отметил Сергей Л. В комментариях пользователи уточнили, что такая история была в Кировской области.

«Запретить использование агрохимии», — предложил радикальное решение Михаил Р.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информация о массовой гибели пчёл поступила из Сарапульского района. По словам начальника Сарапульской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных Нины Лопаткиной, пострадали около 300 пчелосемей в 12 хозяйствах. Для установления причин происшествия отобраны образцы насекомых и растений в радиусе 5 км от пострадавших пасек.

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