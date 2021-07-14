14 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:04 — REGNUM Экс-президент США Джордж Буш назвал вывод войск США из Афганистана ошибкой, предупредив, что последствия, особенно для афганских женщин и девочек, будут «невероятно плохими».«Вы знаете, я думаю, что это так», — сказал Буш в интервью немецкому новостному каналу Deutsche Welle, когда его спросили, является ли вывод войск ошибкой.

Добыча Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, что последствия будут невероятно плохими», — добавил политик, указав, что «афганским женщинам и девочкам будет нанесён неописуемый вред».

Именно Буш, будучи 43-м президентом США, начал войну в Афганистане — самую продолжительную войну для Штатов. Он направил американские войска в Афганистан после террористических атак 11 сентября.

Издание CNN отмечает, что данные комментарии Буша являются особенно примечательными ввиду того, что он, как правило, неохотно критикует решения своих преемников.

Экс-глава Белого дома также указал на опасности, с которыми теперь могут столкнуться афганские переводчики, работающие вместе с войсками США и НАТО.

«Я думаю обо всех переводчиках и людях, которые помогали не только американским войскам, но и войскам НАТО, и они просто, похоже, оставлены на произвол судьбы с этими очень жестокими людьми, и это разбивает мне сердце», — объяснил он.

Отметим, что на прошлой неделе действующий президент США Джо Байден заявил, что вывод войск будет завершен к концу августа.

«Я не пошлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистан без разумных надежд на достижение иного результата», — сказал Байден.

Джордж Буш-младший Georgewbush-whitehouse.archives.gov

Американские пользователи Twitter бурно обсудили позицию Буша.

«Теперь он проверяет спички, которые использовал для создания пожара», — пишет @notapuppet87.

«Теперь он решил критиковать политику администрации. Потрясающе», — комментирует @Norm28Eric.

«А что было бы, если бы администрация Буша уделила больше внимания Афганистану вместо того, чтобы начать войну с Ираком…» — размышляет @FT1965.

«Или приняла бы меры против саудовцев. Угонщиками самолетов во время терактов 11 сентября были 19 человек, связанные с воинствующей исламистской группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они были выходцами из четырех стран; пятнадцать из них были гражданами Саудовской Аравии», — отвечает @Vlgarza2u.

«Последствия будут плохими… Но последствия будут не более и не менее плохими, чем если бы мы ушли 5, 10 или 15 лет назад. Причина плохих последствий заключается в том, что Буш решил не концентрироваться на Афганистане и начать войну с Ираком», — считает @pcrritesgood.

«Да, мы упустили возможность еще в начале 2000-х годов действительно исправить ситуацию в Афганистане в сторону мира. Последние 10 с лишним лет мы просто сдерживали зверя», — поддерживает @lucas_mcd2030.

ВС США в Афганистане

«Интересно, сравнятся ли последствия, скажем, с началом войны без видимого завершения, которая длится уже 20 лет по состоянию на сентябрь, основанной на ошибочных и, возможно, даже мошеннических разведданных, которые, в конечном счете, оказались выгодны только нефтяникам, поддерживающим союзнические отношения с США?» — спрашивает @KaelMcDonaldArt.

«Мы ушли из Южного Вьетнама, и вот прошло 40 лет: Вьетнам — наш ближайший союзник в Юго-Восточной Азии, где находится база ВМС США Cam Ranh Base. Мы ушли из Сомали и 20 лет спустя… мало что произошло. Афганистан, вероятно, будет больше похож на Сомали, чем на Вьетнам», — указывает @NButkis51 и получает ответ от @Joeywahoo92: «Это точно не база США, и их с трудом можно назвать союзниками».

«Разве мы не должны были обучить их военных защищать свою страну, чтобы мы могли уйти? 20 лет спустя афганские военные, которых мы там обучали, вероятно, все ушли на пенсию, если они еще живы. Почему мы все еще должны там находиться?» — спрашивает @obtom62.

«Тем временем я еду по дорогам с выбоинами и ржавым мостам. Мы потратили достаточно средств, пытаясь исправить то, что невозможно исправить», — уверен @belair123belair.

«Кого-нибудь беспокоят отношения, установившиеся между Россией и Китаем, и даже Германией, и тот факт, что они либо пытаются оккупировать Афганистан либо установить с ним торговые/дипломатические отношения; и вообще Ближний Восток?», — интересуется @alfredanchor.

Афганистан

«Таким образом, именно вывод войск через 20 лет является причиной всех невероятно плохих последствий, а не развязывание 20-летней войны на основе фальшивой дезинформации?» — пишет @BertNErnie12.

Как сообщало ИА REGNUM, многие союзники США по НАТО с тревогой отнеслись к решению президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Союзники столкнулись с рядом серьезных вопросов, например с тем, что станет с основной задачей сил НАТО в Афганистане, состоящей в обучении, консультировании и оказании помощи местным силам безопасности в крайне нестабильной и хрупкой стране.