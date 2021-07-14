Киев, 14 июля 2021, 19:43 — REGNUM Бюджетный комитет Верховной рады Украины поддержал решение правительстве о покупке подержанного британского ледокола «Джеймс Кларк Росс».
Решение было принято сегодня, 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщил член комитета, народный депутат Рады Алексей Гончаренко, стоимость ледокола составит около 5 млн долларов. Он также заявил, что корабль способен преодолеть лед до 4 метров и по сути это «полноценный научный институт», на борту которого одновременно может находиться до 50 специалистов.
Напомним, что 7 июля правительство Украины приняло решение о выделении средств на приобретение ледокола для антарктических экспедиций, чтобы украинские ученые смогли вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами. До этого, в феврале, полярникипопросили президента Украины о собственном ледоколе, который помог бы проводить исследования без ограничений.