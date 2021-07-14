14 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Приверженцы традиции Содома и Гоморры борются в Грузии за гегемонию, как они небезуспешно делают это в Европе и в США. Однако именно в Сакартвело поборники «однополой» получили отпор, приведший к отмене «парада смерти».

Авигдор Эскин, , 23:22 — REGNUM Вот уже две недели в Тбилиси не стихают страсти по ЛГБТ. Приверженцы традиции Содома и Гоморры борются в Грузии за гегемонию, как они небезуспешно делают это в Европе и в США. Однако именно в Сакартвело поборники «однополой» получили отпор, приведший к отмене «парада смерти». Причем не обошлось без кровавых стычек между противоборствующими сторонами. Особо пострадали журналисты, вознамеривавшиеся доносить до граждан страны весть Содома и Гоморры.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Избитый в ходе кулачной свалки оператор Лексо Лашкарава скончался неделю спустя, что вызвало широкий резонанс в широких кругах. Правда, очень скоро выяснилось, что причиной смерти было избыточное принятие наркотиков, но содомщики уже были заряжены энергетикой протеста, выплеснувшейся из уличных ходбищ в парламентскую свалку.

Мало кого удивит, что посол США в Тбилиси Келли Дегнан заняла ясную позицию в поддержку ЛГБТ и против премьер-министра Иракия Гарибашвили, которого она обвинила в нерешительности, она также дежурно обвинила Кремль в дестабилизации Грузии. (Приближенный к церковным кругам Грузии глава правительства высказался о «нецелесообразности» парада накануне его запланированного проведения.)

Удивило же заявление председателя правящей фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, который буквально сказал следующее:«Вы знаете, что делает Путин? Путин финансирует ЛГБТ-сообщество, это распространенное мнение. Он также финансирует и радикалов … это методы Путина».

Джон Мартин, Уничтожение Содома и Гоморры, 1852 год

Как же так?

Благодаря усилиям России в лице патриарха Кирилла и ее политического руководства из осетинского узилища был выпущен сегодня Заза Гахеладзе, приговоренный там год назад к двенадцати с половиной годам тюрьмы за «незаконное пересечение границы» и оказание сопротивления при задержании. Как известно, линия прекращения огня между Грузией и Южной Осетией (Самачабло) нередко рассекает скромные земляные угодья грузинских крестьян этой местности.

Частые стычки на этой почве также способствуют недружественной атмосфере между Москвой и Тбилиси. Тем не менее Кремль проявил в эти дни еще раз свое желание нормализовать отношения с Грузией. Освобождение Гахеладзе — это политический жест, а не только проявление доброй воли по отношению к человеку, подвергшемуся несправедливости.

Напомним, как два с половиной назад с похожим по сумасбродности на заявление Мдинарадзе выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Вот что она сказала по поводу страстей по депутату Гаврилову и последовавших за этим бесчинств:

«Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие». Она говорила о демонстрантах как о «российской пятой колонне, которая в нынешней ситуации более опасна, чем открытая агрессия», и добавила: «Те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают российскую политику и реализуют планы Кремля. Россия — наш враг и оккупант». Саломе Зурабишвили

Следует прояснить: право грузинских беженцев на возвращение в их дома на территории Абхазии и Южной Осетии да и собственно историческое право Грузии как государства на эти территории имеют немалый моральный вес. Можно также с неоспоримой долей справедливости указывать на те или иные шаги Москвы в этом регионе как подлежащие пересмотру. Можно пойти и дальше и просто заявить о справедливости территориальных притязаний Грузии.

Но все эти посылы отступают перед сегодняшними реалиями, когда правительство Грузии отказывается идти на политические переговоры с Россией. Напомним, как президент Путин предлагал и бывшему президенту Маргвелашвили, и нынешнему премьеру Гарибашвили встречу на нейтральной территории. Эти посылы отбрасываются вовсе на неопределенный срок, когда конспирологические бредовости выдаются ее лидерами и ведущими политиками с прискорбным постоянством.

Некоторые московские политологи возразят, что отказ вести реальные переговоры и антироссийская риторика — это неизбежность. Дескать, Грузия взяла курс на НАТО и ЕС и получила «внешнее управление». Можно отдельно порассуждать о степени разумности стремления Тбилиси в НАТО при территориальном споре с Россией и непосредственной границе с ней. Но даже при нахождении в избранной сфере внешнего влияния никто не вынуждает Тбилиси действовать столь самоубийственно и сумасбродно.

Грузия и НАТО Nato.int

Никто не требует от политических лидеров Грузии дразнить Москву конспирологическими плодами расстроенного воображения. И это ведь делается в ту пору, когда экономика страны терпит обвал вследствие почти полного иссякания потока туристов. Вместо простых шагов для привлечения российских отдыхающих и любителей этой жемчужины Кавказа лидеры Грузии продолжают антагонизировать Кремль по тем вопросам, которые не имеют отношения ни к реальности, ни к интересам собственной страны. Делается это не по причине «внешнего управления». Никто не помешал бы правительству Иванишвили — Гарибашвили наладить экономические отношения с Россией и восстановить туристический поток. Никто не вынуждает это правительство отказываться от политического диалога для решения гуманитарных проблем собственных беженцев с возможными последующими серьезными обсуждениями будущего территорий. Но все это возможно при изменении приоритетов в Тбилиси. В переводе на практический язык это означает вознесение грузинских интересов над накипью дурных эмоций, конспирологических предрассудков и геополитических заблуждений.

А если нет, то Грузия окажется в положении раба из старой еврейской притчи. Один хозяин послал своего слугу на рынок за рыбой. Тот поленился выбрать и купил первую попавшуюся. Оказалось, что рыба тухлая. Тогда хозяин предложил слуге на выбор любое из трех наказаний: съесть эту рыбу, получить сто ударов палкой или заплатить сто монет. Слуга решил съесть рыбу: это наказание показалось ему самым легким. Но он смог проглотить только несколько кусков, потому что вкус был отвратительный.

После последних страстей по Содому в Тбилиси на Западе говорят о неготовности Грузии к ЕС. Есть о чем задуматься.