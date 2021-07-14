Исламабад, 14 июля, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Пакистане, в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны, взорвался автобус с китайскими и пакистанскими рабочими и специалистами, который направлялся на стройку ГЭС в Дасу, возведение которой осуществляет китайская сторона. Об этом 14 июля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что пакистанские компетентные органы ведут расследование причин чрезвычайного происшествия, в результате которого погибли девять китайских и трое пакистанских граждан.

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Посольство КНР в Пакистане предоставляет всю необходимую информацию. Сообщается, что дипломатическим представительством был запущен план действий в чрезвычайной ситуации. Дипломаты связались с министерством обороны, МИД, МВД и другими государственными учреждениями Пакистана. Вооруженные силы этой страны немедленно приступили к спасательным работам, в ходе которых для транспортировки пострадавших был задействован вертолет.