Рим, 14 июля, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Детонатором скандалов и недопустимых явлений в итальянских тюрьмах стали проблемы эпидемии и режима ограничений, заявила в среду, 14 июля, министр юстиции Италии Марта Катабриа.

TryJimmy Тюрьма

Вместе с премьер-министром Марио Драги она посетила в среду тюрьму Санта Мария Капуа Ветере, где несколько месяцев назад были сняты ролики с избиениями заключенных работниками учреждения.

«Эпидемия стала детонатором очень старых проблем. Подобные недопустимые вещи никогда больше не должны повториться, сейчас хороший момент, чтобы перевернуть страницу», — отметила министр.