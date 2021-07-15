Израиль, 15 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Врач-анестезиолог из израильского города Кирьят-Оно подозревается в покушении на жизнь своего соперника в любви, передают «Вести Израиль» 14 июля.

Ru.torange.biz Очередной укол

По версии следствия, мужчина проник в квартиру, оглушил спящего хозяина электрошокером и попытался сделать тому смертельную инъекцию. Но проснувшейся жертве нападения удалось отбиться и вызвать полицию.

Причиной, как подозревается, стал разрыв отношений нападавшего со своей возлюбленной, которая ушла к другому мужчине. Не справившись с ситуацией, анестезиолог, по версии обвинения, похитил в больнице сильнодействующее вещество и попытался убить соперника.