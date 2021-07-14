Урумчи, Китай, 14 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Пресс-канцелярией Госсовета КНР выпущена в свет Белая книга под названием «Уважение и защита прав всех этнических групп в Синьцзяне». Об этом 14 июля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что важнейшим положением документа является признание права на бесплатный ежегодный медицинский осмотр всем жителям региона.

David Stanley Шоссе. Синьцзян

Для реализации указанной цели в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в 2016 году был создан фонд медосмотров, который к настоящему времени выделил на профилактику и диагностику жителям района около 8,2 млрд юаней. Цель осмотров — выявление, постановка диагнозов и лечение различных заболеваний на ранних стадиях.

Отметим, что данная региональная программа вписывается в общую кампанию борьбы с бедностью в КНР, приоритет в которой отдавался отдаленным сельским районам, а также национальным автономиям. В целом Белая книга охватывает сведения по всем основным аспектам социально-экономического и культурного развития СУАР, демонстрируя прогресс региона и его возрастающее значение в масштабах всей КНР.