Иерусалим, 15 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Резкий рост спроса на новые квартиры произошел в Израиле, сообщают «Вести Израиль» 14 июля.

City-yaroslavl.ru Строительство

Продажи жилья в июне выросли сразу на 35% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 3939 новых квартир. Ипотечных кредитов было выдано в июне на сумму 11,6 млрд. шекелей (3,5 млрд долларов). Это стало рекордом на фоне и без того высокого спроса на квартиры, продолжающегося в Израиле уже год.

Нынешние темпы строительства не смогут удовлетворить прогнозируемый спрос в 45 000 — 60 000 квартир на будущий год. По мнению министра финансов Израиля Авигдора Либермана, для насыщения рынка в стране не хватает 75 000 квартир.