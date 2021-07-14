Манила, 14 июля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Высокую оценку китайско-филиппинскому взаимодействию в сфере противодействия коронавирусной инфекции дал глава МИД Филиппин Теодоро Локсин, отметив, что две страны ведут «необыкновенное сотрудничество». Об этом 14 июля сообщает Синьхуа, указывая, что заявление филиппинского министра было сделано в ходе видеоконференции по обмену противоэпидемическим опытом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

Т. Локсин уточнил, что Китай направил на Филиппины группу медицинских экспертов, а также необходимые материалы и вакцины. В свою очередь, заместитель главного координатора противоэпидемических мер филиппинского правительства Винс Дисон выразив благодарность Китаю за поставки вакцины, отметил, что Пекин больше других стран делает для оказания его стране помощи в противостоянии вспышкам заболевания.

Отметим, что в рамках прививочной кампании, стартовавшей на Филиппинах с 1 марте, проводится экстренное применение ряда вакцин, в том числе китайской Sinovac.